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Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone

Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Специалисты по безопасности в компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В корпорации заявили, что данная операция продолжалась на протяжении 2,5 лет, пока ее не пресекли эксперты Google в январе 2019 года. Об этом пишет газета The Guardian.

Для атаки злоумышленники использовали несколько зараженных вирусами сайтов, которые распространяли вредоносные программы на iPhone посещавших их интернет-пользователей. Никаких действий владельцев iPhone делать было не нужно, только зайти на инфицированный сайт. По данным Google, используемые хакерами сайты заражали несколько тысяч смартфонов в неделю.

После заражения телефона вирусом хакеры могли получать разнообразную конфиденциальную информацию о его владельце: его пароли к разным сервисам, а также историю переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и других, данные из адресной книги и электронной почты.

При этом при перезагрузке устройства оно избавлялось от вредоносного ПО. Однако, по словам специалиста Google Яна Бира, у злоумышленников все равно оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, на которых были зарегистрированы их жертвы, так как хакеры похищали информацию о логинах и паролях с iPhone.

Как заявили в Google, 1 февраля 2019 года компания уведомила Apple о выявленных проблемах с безопасностью в iPhone. Спустя несколько дней после этого производитель "яблочных" смартфонов обновил операционную систему iOS и исправил данные уязвимости.

Google iPhone Apple

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