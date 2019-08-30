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США из-за КНДР ввели санкции против двух граждан Китая и трех судоходных компаний

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США в пятницу внесли в санкционный список двух граждан КНР, три судоходные компании и одно судно из-за поставок нефтепродуктов в Северную Корею в обход резолюциям СБ ООН.

"Минфин будет осуществлять и обеспечивать действие санкций США и ООН против физических и юридических лиц, а также судов, которые занимаются незаконной перегрузкой груза с одного судна на другое", - говорится в заявлении замминистра финансов США Сигал Манделкер. Он отметил, что судоходные компании, торгующие с КНДР, сами подвергают себя риску санкций.

Попавшие в "черный список" китайские граждане живут на Тайване. Две из попавших под санкции компаний являются тайваньскими, а еще одна базируется в Гонконге. В Вашингтоне полагают, что как минимум однажды эти компании и люди импортировали или экспортировали товары, технологии и услуги в интересах КНДР.

В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.

США КНР КНДР

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