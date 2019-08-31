Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во время несения службы на границе в Харьковской области от полученного взрывного ранения погиб украинский пограничник, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в ночь на субботу.

"Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - отмечается в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой помощи.

Причины происшествия выясняют следователи, также на месте работает группа офицеров пограничного ведомства.

Харьковская область Украины граничит на севере с Белгородской областью России.