Отсидевшего 36 лет за кражу $50 американца освободили из тюрьмы

В 1983 году его приговорили к пожизненному заключению за ограбление пекарни

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Житель Алабамы Элвин Кеннард, который провел в тюрьме почти 36 лет за кражу $50,75 при ограблении пекарни, вышел на свободу 30 августа, сообщает NBC News.

Как отмечается, в 1983 году Кеннарда признали виновным в ограблении и приговорили к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. Однако после изменения законодательства наказание мужчине заменили сроком, который он уже отбыл, и выпустили на свободу.

NBC News поясняет, что такое суровое наказание американец получил из-за действовавшего в то время "Закона трех ошибок". Согласно этому закону, лиц, совершивших три серьезных преступления, следовало приговаривать к длительным срокам заключения. Кеннард до ограбления булочной был признан виновным в краже со взломом и крупном воровстве.

В 2013 году Комиссия по вынесению приговоров в Алабаме приняла поправки к "Закону трех ошибок". Благодаря этому прошлые преступления Кеннарда стали недостаточно серьезными, чтобы быть приговоренным к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.