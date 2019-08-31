В Узбекистане создадут Агентство космических исследований и технологий

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" будет создано при кабинете министров Узбекистана в соответствии с указом президента Шавката Мирзиеева, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Как отмечается в документе, агентство создается "в целях эффективной реализации имеющегося научно-технического потенциала для дальнейшего устойчивого развития страны, в том числе путем использования инновационных космических технологий в различных сферах экономики, а также обеспечения безопасности республики".

На "Узбеккосмос" возлагаются задачи по выработке и реализации единой госполитики и стратегических направлений в космических исследованиях и разработке технологий. Агентство будет готовить предложения по совершенствованию законодательства в области космической деятельности, вести подготовку кадров, поддерживать международное сотрудничество, привлекать иностранные инвестиции и передовые технологии.

Согласно указу, до 1 ноября планируется разработать проект закона "О космической деятельности", а до 1 июля 2020 года - проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020-2030 годы.