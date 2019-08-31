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Зеленский заявил о солидарности с Варшавой в отношении "Северного потока-2"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о единой позиции Киева и Варшавы в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу безопасности всей Европы.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Украина Польша Северный поток 2

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