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Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев, пропавший во время заплыва на озере Иссык-Куль, найден живым, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС Киргизии.

"Асрандиев был обнаружен в 02:10 (23:10 мск), он проплывал возле села Шор-Булак. С ним все в порядке", - отметили в МЧС.

В поисковых работах участвовали 17 спасателей, две лодки и один катер.

Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил МЧС и другим компетентным органам мобилизовать все силы на поиски Асрандиева.

По предварительным данным, глава РКФР начал заплыв в субботу примерно в 08:00 (05:00 мск). Во время заплыва поднялся сильный ветер и волны, в результате чего сопровождавшие Асрандиева люди на лодке потеряли его из виду.

Асрандиев назначен председателем правления Российско-Киргизского фонда развития в октябре 2017 года.

Эркин Асрандиев

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