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Зеленский спрогнозировал начало антикоррупционных дел осенью

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ожидает антикоррупционных процессов осенью, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генерального прокурора, и допускает "аукцион уголовных дел".

"Я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор все начнется", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента Украины", которая транслировалась в субботу на телеканале "1+1".

Ведущий также вспомнил об одном из слоганов предвыборной президентской кампании Зеленского "Весна придет - сажать будем".

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский ответил: "Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег будет не хватать государству. Возможно".

При этом говоря о том, как это может происходить, он напомнил, как это было в сериале "Слуга народа", где сам сыграл президента.

"Есть уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя. Потому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать, и под залог некоторым людям нельзя выходить", - подчеркнул президент.

Украина

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