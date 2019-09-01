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Авиарейс Ереван - Москва совершил экстренную посадку в Тбилиси

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Армения", совершавший рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси из-за проблем в системе электроснабжения, сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

"Из-за проблем в системе электроснабжения Боинг-737 авиакомпании "Армения", совершавший рейс Ереван-Москва (NGT 928), совершил посадку в аэропорту Тбилиси. Находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа не пострадали", - отметили в комитете.

Согласно сообщению, авиакомпания предпринимает необходимые действия для устранения технической неполадки и обеспечения безопасного полета.

"Обсуждается также возможность предоставления запасного самолета", - отметили в ведомстве.

Армения Ереван Москва

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