Авиарейс Ереван - Москва совершил экстренную посадку в Тбилиси
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Армения", совершавший рейс Ереван-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси из-за проблем в системе электроснабжения, сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
"Из-за проблем в системе электроснабжения Боинг-737 авиакомпании "Армения", совершавший рейс Ереван-Москва (NGT 928), совершил посадку в аэропорту Тбилиси. Находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа не пострадали", - отметили в комитете.
Согласно сообщению, авиакомпания предпринимает необходимые действия для устранения технической неполадки и обеспечения безопасного полета.
"Обсуждается также возможность предоставления запасного самолета", - отметили в ведомстве.