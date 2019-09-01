Поиск

Пенс остался доволен переговорами с Зеленским в Польше

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье заявил, что остался доволен переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимися в Польше.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что, "помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов, во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом".

Майк Пенс США Украина Польша

Новости

Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Авиарейс Ереван - Москва совершил экстренную посадку в Тбилиси

Папа римский опоздал на аудиенцию, застряв в лифте

Папа римский опоздал на аудиенцию, застряв в лифте

Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории

Ураган "Дориан" направился к Багамским островам со скоростью 240 км в час

Ураган "Дориан" направился к Багамским островам со скоростью 240 км в час

Володин назвал действия властей Польши оскорбляющими память советских солдат

Президент ФРГ попросил прощения у поляков за преступления немецких нацистов

Президент ФРГ попросил прощения у поляков за преступления немецких нацистов
Военная операция России в Сирии

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

США ввели очередную серию пошлин на китайские товары

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');