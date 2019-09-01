Пенс остался доволен переговорами с Зеленским в Польше

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU -Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье заявил, что остался доволен переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимися в Польше.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что, "помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов, во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом".