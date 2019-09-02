Болтон предостерег американцев от приближения к морскому побережью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам США не приближаться к морскому побережью из-за урагана "Дориан".

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в твиттере.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.