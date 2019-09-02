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Иран признал факт взрыва ракеты в своем космическом центре

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Тегеране подтвердили информацию о взрыве ракеты на стартовой площадке в космическом центре в Семнане, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя правительства Али Рабея.

По его словам, при взрыве, произошедшем на прошлой неделе, никто не пострадал. ЧП произошло из-за технической неполадки во время испытаний, уточнил представитель правительства.

Космический центр расположен в 240 км к юго-востоку от Тегерана.

На прошлой неделе агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. На фотографиях на стартовой площадке был различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что США не причастны к инциденту, и пожелал Ирану удачи в выяснении его причин.

Иран

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