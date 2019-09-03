Путин высоко оценил поддержку Монголией СССР в борьбе против нацизма

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отмечает, что между РФ и Монголией, народами двух стран сложились братские отношения.

"Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - сказал глава российского государства 3 сентября на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

В послевоенный период отношения двух стран "развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством", добавил Путин.

Президент Монголии со своей стороны отметил, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление пилотажной группы "Русские витязи".

Переговоры Путина с Баттулгой проходят в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца. Войлочная юрта - традиционное жилище в Монголии. Ожидается, что в ходе встречи лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят двустороннее сотрудничество.

Кроме этого, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, Москва также не исключает, что в ходе визита президента РФ в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.