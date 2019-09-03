В аэропорту Сингапура арестовали мужчину, который купил билет и никуда не полетел

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Сингапура арестовала 27-летнего мужчину, который не воспользовался своим посадочным талоном, приехав в международный аэропорт "Чанги". Как сообщает CNN, по местным законам это считается нарушением.

Молодой человек вошел в транзитную зону, чтобы проводить жену, сам он не собирался покидать Сингапур.

С января 2019 года полиция арестовала 33 человек за ненадлежащее использование посадочного талона.

Полиция напоминает, что транзитные зоны аэропорта "Чанги" являются закрытой территорией. Находиться там можно только с целью последующего путешествия из Сингапура куда-либо. За нарушение этого правила грозит штраф до $14300 и тюремное заключение на срок до 2 лет.

CNN отмечает, что идея приехать в аэропорт без цели улететь из него не столь безумна, если говорить о "Чанги", который регулярно занимает первые строчки различных рейтингов лучших аэропортов мира. В апреле открылся новый терминал с 40-метровым водопадом и одной из самых больших в Азии оранжерей.