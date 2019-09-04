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Правительство Украины уволило 36 заместителей глав 13 министерств

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду, 6 сентября, уволил 36 заместителей и первых заместителей руководителей 13 министерств.

В частности, с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра - Игорь Гоцул. Должностей замминистра культуры лишились Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

С должности замминистра информационной политики уволен Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра - Эмине Джапарова. От поста замминистра обороны освобожден Игорь Павловский.

Кроме того, были уволены два замминистра образования и науки, шесть замминистра юстиции и один первый замминистра, два заместителя министра здравоохранения, а также первый замглавы ведомства.

Кадровые перестановки также затронули министерство экономического развития и торговли, министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, министерство по делам ветеранов, министерство по оккупированным территориям и перемещенным лицам и министерство социальной политики.

Украина

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