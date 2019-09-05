Суд Рошфора разрешил местному петуху кукарекать

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд Рошфора отклонил жалобу пенсионеров, поселившихся в деревне Сен-Пьер д'Олерон, на крики петуха их соседки, коренной жительницы деревни Коринны Фессо. Как сообщают Les 20 minutes, суд разрешил петуху кукарекать сколько угодно и обязал истцов возместить ответчице 1000 евро судебных издержек.

Cette affaire opposait les propriétaires du coq et des voisins incommodés par le bruit matinal du volatile. La justice autorise finalement le coq Maurice à continuer de chanter https://t.co/OtFZiSK4b6 — Le Monde (@lemondefr) September 5, 2019

Комментируя свою победу, Фессо отметила, что конфликт с соседями продолжался два с половиной года, и за все это время они ни разу не попытались с ней поговорить напрямую, а только писали жалобы.

Фессо завела петуха в 2017 году. Соседи, супруги Бирон, пытались защитить себя от шума, который петух создавал сразу после восхода, в трех метрах от их окон, и дошли до суда. Их жалоба рассматривалась 4 июля, решение по ней суд вынес 5 сентября.

Заявители в суде не появлялись. Их адвокат Венсен Юбердо рассказывал, что это пенсионеры. Они регулярно ездили в Сен-Пьер д"Олерон в отпуск, а после выхода на пенсию решили там поселиться. Им нравилась деревенская тишина, но с появлением у соседки петуха они перестали спать спокойно. По словам адвоката, Бироны пытались договориться с Фессо, они ей написали письмо. Затем они написали письмо мэру деревни. Ответов они не получили. Они также рассчитывали на тихий судебный процесс, однако получилось так, что о тяжбе за кукареканье писали даже зарубежные СМИ, отмечал юрист.