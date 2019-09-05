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Суд Рошфора разрешил местному петуху кукарекать

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд Рошфора отклонил жалобу пенсионеров, поселившихся в деревне Сен-Пьер д'Олерон, на крики петуха их соседки, коренной жительницы деревни Коринны Фессо. Как сообщают Les 20 minutes, суд разрешил петуху кукарекать сколько угодно и обязал истцов возместить ответчице 1000 евро судебных издержек.

Комментируя свою победу, Фессо отметила, что конфликт с соседями продолжался два с половиной года, и за все это время они ни разу не попытались с ней поговорить напрямую, а только писали жалобы.

Фессо завела петуха в 2017 году. Соседи, супруги Бирон, пытались защитить себя от шума, который петух создавал сразу после восхода, в трех метрах от их окон, и дошли до суда. Их жалоба рассматривалась 4 июля, решение по ней суд вынес 5 сентября.

Заявители в суде не появлялись. Их адвокат Венсен Юбердо рассказывал, что это пенсионеры. Они регулярно ездили в Сен-Пьер д"Олерон в отпуск, а после выхода на пенсию решили там поселиться. Им нравилась деревенская тишина, но с появлением у соседки петуха они перестали спать спокойно. По словам адвоката, Бироны пытались договориться с Фессо, они ей написали письмо. Затем они написали письмо мэру деревни. Ответов они не получили. Они также рассчитывали на тихий судебный процесс, однако получилось так, что о тяжбе за кукареканье писали даже зарубежные СМИ, отмечал юрист.

Франция Рошфор Морис

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