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Вице-премьер КНДР и глава Минвостокразвития РФ провели встречу на ВЭФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова с делегацией КНДР, которую возглавляет вице-премьер Ли Рен Нам, состоялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

В сообщении отмечается, что рабочая встреча на полях ВЭФ "прошла в конструктивном диалоге".

Восточный экономический форум - 2019

"Обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров наших стран. Задача одна у нас: добиться практических договоренностей, которые нам нужны для развития", - цитирует пресс-служба заместителя председателя кабмина КНДР Ли Ре Нама.

"В наших вопросах, на сегодняшний день, я уже вижу определенную динамику развития", - сказал Козлов.

Отмечается, что кроме рабочей встречи российской и корейской сторон, на полях ВЭФ состоялась короткая протокольная беседа вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Ли Ре Нама.

ВЭФ РФ КНДР Александр Козлов Ли Ре Нам

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