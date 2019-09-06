Российские истребители более 20 раз за неделю вылетали на перехват

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю 23 раза поднимались в воздух на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России, сообщает в пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно еженедельной инфографике издания, воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вел 31 иностранный летательный аппарат.

Как отмечается, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.