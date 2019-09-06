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В аппарате правительства Украины решили экономить на канцтоварах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с правительственной символикой.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством (закупкой - ИФ) всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги (формата - ИФ) А4 и А5", - написал Дубилет в инстаграме в пятницу, сопроводив сообщение фотографией блокнотов с правительственной символикой.

29 августа Дубилет был назначен министром Кабинета министров Украины, отвечающим за бесперебойную работу правительства.

Украина

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