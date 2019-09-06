В США начали антимонопольное расследование в отношении Ford, Honda, BMW и VW

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало расследование в отношении четырех автопроизводителей - Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), ранее подписавших соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов.

Минюст проверит, не является ли подписание такого соглашения нарушением федерального антимонопольного законодательства, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, четыре автопроизводителя в июле текущего года подписали соглашение с властями Калифорнии, несмотря на то, что требования штата к уровню выбросов отличаются от позиции федеральных властей по этому вопросу.

В прошлом году президент США Дональд Трамп предложил изменить план постепенного ужесточения стандартов в сфере выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме на период до 2026 года. Трамп предложил остановиться на стандартах, соответствующих уровню 2020 года в плане Обамы.

Такое предложение было выдвинуто Белым домом в ответ на жалобы автопроизводителей, которые считали, что план Обамы не принимает в расчет изменившиеся за последнее время предпочтения американцев в пользу более крупных и менее энергоэффективных автомобилей.

Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.

Ford Motor, Honda, BMW и VW, а также еще 13 автопроизводителей, ранее в этом году официально обратились к Трампу с просьбой возобновить переговоры с властями Калифорнии для выработки единых стандартов, однако Белый дом отказался искать компромисс.

Трамп подверг критике автопроизводителей, заключивших соглашение с Калифорнией.

Источник WSJ утверждает, что Минюст действует по собственной инициативе, без указания или координации со стороны Белого дома. В последние две недели сотрудники Минюста рассылали письма в компании, чтобы сообщить им о расследовании и запросить определенную информацию.

Представители Honda сообщили изданию, что компания "будет сотрудничать с Минюстом по вопросу о соглашении, заключенном рядом автопроизводителей с властями Калифорнии".

Ford, BMW и Volkswagen не ответили на запросы WSJ.