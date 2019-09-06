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Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Вальстрем в пятницу заявила об уходе из политики по семейным причинам.

"Для меня настало время проводить больше времени с мужем, моими детьми и внуками, - написала она в твиттере. - Я проинформировала премьер-министра о желании покинуть правительство и пост министра иностранных дел".

Вальстрем пришла в политику в 1988 году, став министром по гражданским делам, затем занимала должность министра культуры и министра по социальным вопросам. В 1999 году она стала членом Европейской комиссии по окружающей среде, впоследствии была ее первым зампредом, также отвечала за межинституциональные связи.

Вальстрем - первый блогер среди членов Еврокомиссии.

В 2006 году была признана самой популярной женщиной Швеции. Возглавила МИД в октябре 2014 года.

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