Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд на три года лишил 31-летнего британца Эдвинаса Гилиуса прав после того, как он спровоцировал смертельное ДТП при попытке смахнуть мешавшего ему паука, сообщает сайт газеты The Daily Mail.

Инцидент произошел 3 августа в городе Брэдфорд в графстве Уэст-Йоркшир. Водитель "Мерседеса C220" отвлекся на паука, свисавшего на паутине с потолка, потерял управление и врезался в светофор. Конструкция упала на 58-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре в ожидании возможности перейти дорогу.

У женщины обнаружили 36 различных травм. Она умерла 13 дней спустя, когда ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Гилиус сам пришел в полицию и рассказал об обстоятельствах трагедии. В августе он был приговорен к году общественных работ.