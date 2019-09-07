В белорусской деревне убежавший из загона слон напугал местных жителей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цирковой слон забрел в белорусскую деревню Лесково (Кобринский район в Брестской области), местные жители испугались и позвонили в милицию, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в субботу.

"Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон", - говорится в сообщении.

Прибывший на место экипаж ГАИ совместно с участковым инспектором обнаружили, что "слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей". Они выяснили, что слон, который вызвал переполох в деревне, принадлежит цирку. Недалеко от деревни находилось пастбище, где слон ожидал таможенного оформления.

"Рядом находился представитель цирка "Диво" - организации-владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления... Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", - сообщили в МВД.

В пресс-службе добавили, что обошлось без происшествий, сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон.