Поиск

В белорусской деревне убежавший из загона слон напугал местных жителей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цирковой слон забрел в белорусскую деревню Лесково (Кобринский район в Брестской области), местные жители испугались и позвонили в милицию, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в субботу.

"Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон", - говорится в сообщении.

Прибывший на место экипаж ГАИ совместно с участковым инспектором обнаружили, что "слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей". Они выяснили, что слон, который вызвал переполох в деревне, принадлежит цирку. Недалеко от деревни находилось пастбище, где слон ожидал таможенного оформления.

"Рядом находился представитель цирка "Диво" - организации-владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления... Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", - сообщили в МВД.

В пресс-службе добавили, что обошлось без происшествий, сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон.

Белоруссия

Новости

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле "200 на 70"

США выразили надежду на снижение напряженности между РФ и Украиной после обмена

Украина объявила список выданных ей заключенных

В СБУ назвали поездки Медведчука в Россию "его собственной PR-инициативой"

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Детский омбудсмен привезет четырех российских детей из Сирии

Самолеты одновременно вылетели из "Внуково" и "Борисполя" для обмена заключенными

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');