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Российскому альпинисту запретили подниматься на Монблан с 10-летним сыном

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На Монблане сотрудник контрольной службы задержал альпиниста из России, который собирался совершить восхождение вместе с десятилетним сыном с высоты 2400 метров над уровнем моря в крайне плохих погодных условиях. Об этом Le Figaro сообщил мэр местной коммуны Сен-Жервэ-ле-Бэн Жан-Марк Пейе.

По его словам, отца, которому около сорока лет, и ребенка остановили 8 сентября, когда они сошли с поезда на станции Орлиное гнездо на высоте 2732 метра. Выяснилось, что они не зарезервировали себе место ни в одном из действующих приютов для альпинистов. Это обязательное условие, которое теперь должны выполнять все желающие совершить восхождение.

С учетом плохой погоды, мужчина согласился отказаться от восхождения с сыном, и они вернулись вниз.

"Не существует особых правил для детей. Вы можете пониматься в гору даже с грудничком, если хотите. Но есть понятие "ставить по угрозу жизнь другого человека"", _ подчеркнул мэр.

В начале сентября стало известно, что Пейе попросил президента Эммануэля Макрона ввести штрафы для неадекватных альпинистов. Для примера он рассказал о британце, который втащил на гору спортивный тренажер и бросил там, потому что у него не хватило сил его спустить.

Монблан Франция Марк Пейе Орлиной гнездо

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