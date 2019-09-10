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Украина начнет избавляться от копеек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, будут в течение трех лет бесплатно без ограничений и принимать у населения для обмена на монеты и банкноты других номиналов, сообщил в фейсбуке Национальный банк Украины.

В течение первого года с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2020 года включительно) их можно обменять во всех отделениях украинских банков, а в течение трех лет с даты изъятия (до 30 сентября 2022 года включительно) - в Нацбанке Украины и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Эта монета пока останется в наличном обращении, однако монеты, попадающие в банки, будут изыматься, и постепенно их станет все меньше и меньше.

Ранее Нацбанк Украины собирался выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн (примерно 13,1 рубля) в 2019 году и номиналом 10 грн (примерно 26,2 рубля) в 2020 году.

Украина

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