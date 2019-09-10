Более 30 паломников погибли в давке в Ираке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - 31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.

Отмечается, что десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел днем во вторник, когда паломников начали запускать к усыпальница имама Хусейна.

Всего в город прибыли более 4 млн паломников за последние дни. Шииты чтят день Ашуры - последний день траура по внуку пророка Мухаммеда, имама Хусейна, который был убит в VII веке н.э. в Кербеле.