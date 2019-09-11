Трое граждан Австралии задержаны в Иране

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Трое граждан Австралии, двое из которых также имеют британские паспорта, были задержаны в Иране, сообщает The Guardian.

По данным источников издания, одной из задержанных является преподаватель австралийского университета. Собеседники отметили, что женщина была арестована несколько месяцев назад.

Двое других австралийцев - женщина-блогер и ее спутник были задержаны несколько недель назад в ходе поездки по стране.

Сообщается, что две женщины содержатся в тегеранской тюрьме Эвин. Местонахождение мужчины неизвестно.

Хотя двое из арестованных имеют двойное гражданство, австралийское правительство ведет переговоры с Тегераном об условиях освобождения всех трех арестованных.

Представитель департамента иностранных дел и торговли Австралии подтвердил, что департамент "оказывает консульскую помощь семьям трех австралийцев, задержанных в Иране".

Ссылаясь на конфиденциальность информации, он отказался от дальнейших комментариев.

В свою очередь, австралийское правительство обновило рекомендации по поездкам в Иран. Гражданам предлагают "пересмотреть потребность путешествовать в Иран", а также не ездить в пограничные районы с Афганистаном и Ираном и не посещать военные или ядерные объекты, которые "не всегда четко обозначены".

"Существует риск того, что иностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы в Иране. Мы не можем гарантировать консульский доступ, если вы задержаны или арестованы", - говорится в сообщении правительства.