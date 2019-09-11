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В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees. Его имя не было названо. Также суд решил конфисковать у него 1300 евро, полученные преступным путем, в пользу государства.

Полиция безопасности (КаПо) Эстонии, сообщала о его задержании в мае, указав только его инициалы - "А.А.". Ему вменили действия ненасильственного характера против Эстонии.

Пресс-секретарь спецслужбы Харрис Пуусепп отказался раскрывать детали дела россиянина, объяснив, что расследование продолжается.

Издание отмечает, что за последние два или три года в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб были задержаны не менее 15 человек.

Эстония Харью КаПо

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