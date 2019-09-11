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В новой версии "Монополии" женщины будут зарабатывать больше мужчин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек, компания Hasbro выпустила новую версию своей знаменитой игры "Монополия". В игре под названием "Ms. Monopoly" ("Мисс Монополия") женщины будут получать больше денег, чем мужчины, передает телеканал CBS News.

В новой "Монополии", которая поступила в продажу в США во вторник, 10 сентября, женщины в начале игры будут получать 1,9 тысячи долларов "Монополии" (игровая валюта), в то время как мужчины - 1,5 тысячи долларов. Кроме того, проходя круг по игровому полю, женщины будут получать по 240 долларов, а мужчины - по 200 долларов, как в классической версии "Монополии".

Помимо этого, Hasbro представила нового персонажа - "Мисс Монополию", в честь которой и названа обновленная версия игры. Как отмечают в компании, Мисс Монополия - племянница традиционного персонажа игры, богатого дяди Пеннибэгса или Мистера Монополия, который по сюжету является магнатом, занимающимся недвижимостью.

Что касается Мисс Монополии, то ее в Hasbro описывают как "инвестиционного гуру, обязанной самой себе своими успехами". Также отмечается, что Мисс Монополия предпочитает вкладывать деньги в бизнес предпринимателей-женщин.

CBS News указывает, что новая версия "Монополии" призвана обратить внимание на реальный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, причем, не в пользу последних. На существенную разницу в оплате труда представителей двух полов обращают внимание в Германии, во Франции, Великобритании и других странах.

Hasbro Монополия Ms. Monopoly

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