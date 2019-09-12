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Минфин США и Гапонцев подписали мировое соглашение по иску о "кремлевском списке"

Минфин США и Гапонцев подписали мировое соглашение по иску о "кремлевском списке"
Бизнесмен Валентин Гапонцев
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США и российский бизнесмен Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение по делу о включении миллиардера в "кремлевский список", говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных американских судов.

Как отмечается, стороны просят суд полностью закрыть дело к 11 сентября 2022 года, если к тому моменту в нем не появятся новые аспекты.

При этом Минфин США в суде не стал опровергать тот факт, что список составляли на основе рейтинга Forbes.

"Мы не будем оспаривать это утверждение", - сказал в суде юрист Минфина Кевин Снелл.

Гапонцев ранее подал в суд на американский Минфин и его руководителя Стивена Мнучина из-за его включения в так называемый "кремлевский список". По мнению бизнесмена, это нанесло ему репутационный ущерб и создало трудности при взаимодействии с клиентами. Адвокаты Гапонцева также настаивали на том, что россиянин и его базирующаяся в США компания IGP Photonics добились успеха без помощи российских властей, и потому фамилия бизнесмена должна быть исключена из списка.

Минфин США признал правоту Гапонцева и подтвердил это в направленном ему письме. В нем отмечается, что предприниматель "не является олигархом, находящимся в России".

"Кремлевский список" американского Минфина

30 января 2018 года Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список", составленный для конгресса США по закону CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act - "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" - ИФ). Предполагалось, что в него должны быть включены крупные российские предприниматели, приближенные к властям РФ.

В список попали 96 человек - ровно столько бизнесменов вошли в российскую часть списка миллиардеров Forbes, опубликованного в марте 2017 года. Позднее Forbes перенес Гапонцева из российской части рейтинга в американскую, однако власти США не стали обновлять "кремлевский список".

Само по себе попадание в список не влекло введение санкций, но эта возможность допускалась в будущем.

Валентин Гапонцев Россия США Минюст США Стивен Мнучин

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