Поиск

Украинский суд заморозил процесс ликвидации Киевского патриархата

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Киевского патриархата к министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества этой религиозной организации.

"Суд запретил министерству юстиции Украины, министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить какие-либо регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и ее имущества", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии, распространенном в четверг на основании решения суда от 11 сентября.

Кроме того, суд запретил ликвидационной комиссии УПЦ-КП, которую создала новая Православная церковь Украины, какие-либо действия по управлению Киевской патриархией и распоряжению ее имуществом.

Суд также признал противоправность приказа министерства культуры, которым отменено действие уставов УПЦ-КП и Киевской патриархии.

Суд считает препятствием доступа к правосудию представление ликвидационной комиссией заявления об отказе от иска и прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, которого уполномочил глава УПЦ-КП Филарет Денисенко.

Украина УПЦ

Новости

Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Больше половины жителей Северной Ирландии поддержали идею объединения с Ирландией

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Агент ЦРУ в Кремле

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');