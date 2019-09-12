Украинский суд заморозил процесс ликвидации Киевского патриархата

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Киевского патриархата к министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества этой религиозной организации.

"Суд запретил министерству юстиции Украины, министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить какие-либо регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и ее имущества", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии, распространенном в четверг на основании решения суда от 11 сентября.

Кроме того, суд запретил ликвидационной комиссии УПЦ-КП, которую создала новая Православная церковь Украины, какие-либо действия по управлению Киевской патриархией и распоряжению ее имуществом.

Суд также признал противоправность приказа министерства культуры, которым отменено действие уставов УПЦ-КП и Киевской патриархии.

Суд считает препятствием доступа к правосудию представление ликвидационной комиссией заявления об отказе от иска и прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, которого уполномочил глава УПЦ-КП Филарет Денисенко.