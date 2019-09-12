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Подавший в отставку глава криминальной полиции Украины решил баллотироваться в мэры Мариуполя

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову рапорт об увольнении, среди прочего, в связи с тем, что намерен баллотироваться на должность мэра Мариуполя.

"Господин Бойченко (действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко - ИФ) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно... Я ему обещал, и так будет ", - сказал Аброськин на пресс-конференции в Мариуполе в четверг.

Бойченко выиграл выборы городского головы Мариуполя и был назначен мэром города 15 декабря 2015 года. Выборы мэра Мариуполя проходят раз в четыре года.

Ранее в четверг Аваков уволил подавших в отставку заместителей главы Национальной полиции Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца. Аброськин занимал должность первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Украины с июля 2017 года.

Украина Мариуполь Вячеслав Аброськин

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