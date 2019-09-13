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Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского о пражском чиновнике

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - МИД Чехии выразил протест послу РФ Александру Змеевскому в связи с заявлением министра культуры Владимира Мединского о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Как говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, заместитель министра, заведующий европейской секцией МИД Чехии Алеш Хмеларж вызвал Змеевского "в знак протеста против ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства" в адрес главы Праги-6 (один из районов чешской столицы) Ондржея Коларжа.

Хмеларж заявил послу, что договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, "который чешская сторона строго соблюдает, предполагает взаимное уважение и равенство, и подчеркнул, что вопрос о статуе памятника маршала Конева в Праге-6 является внутренним делом Чешской республики".

"Он также предостерег от злоупотребления историей в политических целях и разжигания страстей в этой области", - добавили в МИД.

Муниципальные власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Комментируя журналистам ситуацию с возможным переносом монумента, министр Мединский 6 сентября назвал мэра округа Прага-6 Ондржея Коларжа ""гауляйтером" местного масштаба".

В посольстве РФ в Чехии сообщили, что считают возмутительным решение пражских властей насчет памятника и выразили надежду, что монумент останется на своем историческом месте. В МИД РФ заявили, что подобный шаг пражских властей может нанести урон двусторонним отношениям России и Чехии и не останется без ответа.

Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в мае 1980 года. С тех пор в Чехии неоднократно поднимался вопрос о демонтаже или переносе монумента. Памятник неоднократно подвергался осквернению.

Александр Змеевский Владимир Мединский Иван Конев Алеш Хмеларж Чехия Прага

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