Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Трехлетний мальчик случайно выстрелил себе в голову в пригороде Сент-Луиса, сообщает ABC News.

Ребенок скончался от полученного ранения. По данным СМИ, за год в самом городе и пригородах уже 22 ребенка были убиты в результате инцидентов, связанных с огнестрельным оружием.

Полиция предъявила его отцу обвинение в оставлении ребенка в опасности и арестовала. Мужчина оставил пистолет "Глок" 40-го калибра в доме без присмотра.