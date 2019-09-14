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Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Трехлетний мальчик случайно выстрелил себе в голову в пригороде Сент-Луиса, сообщает ABC News.

Ребенок скончался от полученного ранения. По данным СМИ, за год в самом городе и пригородах уже 22 ребенка были убиты в результате инцидентов, связанных с огнестрельным оружием.

Полиция предъявила его отцу обвинение в оставлении ребенка в опасности и арестовала. Мужчина оставил пистолет "Глок" 40-го калибра в доме без присмотра.

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