Глава МИД Эстонии выступил против отмены антироссийских санкций

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу надеется, что Запад не откажется от санкций против России, иначе после войны с Грузией и событий в Крыму и на Украине возникнет угроза третьего "приключения интервенционистской политики". Он заявил об этом изданию Eesti Paevaleht.

Политику Запада он считает слишком бессильной".

"Грузия придала (России) смелость показать зубы, прежде всего в Крыму, затем в Луганске и Донецке. И если все это останется без достаточно сильного ценника, а лишь замороженными конфликтами, где Запад показывает одностороннюю слабость, то это откроет путь и к третьему приключению интервенционистской политики в любой точке мира", - предупредил министр.

Отказ от ценностных принципов ради прагматического сотрудничества с Россией не соответствует интересам Эстонии, добавило Рейнсалу. Если большинство стран решит отказаться от санкций и построить с Россией хорошие отношения, Эстонии придется "убеждать друзей, что односторонние отказы от прежних принципов нерациональны и аморальны", сказал глава МИД.