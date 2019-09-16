Жительнице США приснился кошмар, и она проглотила полученное на помолвку кольцо

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Жительнице США потребовалась операция, после того как она во сне проглотила помолвочное кольцо, сообщает "Би-би-си".

29-летняя Дженне Эванс приснилось, что она и ее жених ехали в поезде, когда на них напали некие злоумышленники. Девушка решила спасти от грабителей дорогое ее сердцу украшение и проглотила кольцо.

Когда она проснулась, она поняла, что нападение ей приснилось, но кольца на пальце уже не было.

Эванс и ее жених поехали в больницу, где рентген показал, что кольцо с бриллиантом в 2,4 карата действительно находится в ее желудке. Врачи решили, что ждать, что кольцо выйдет естественным путем, будет неразумно и назначили операцию. Она прошла успешно.