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Телеканал "112.Украина" предупредил о его возможном отключении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен по решению госрегулятора.

В сообщении на сайте "112.Украина" со ссылкой на слова юриста телеканала Василия Сметаны говорится, что канал будет бороться, но решение уже будет действовать таким образом, "как и задумано регулятором": будет рассмотрен вопрос продления лицензии.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания уже на ближайшем заседании (должно пройти в четверг, 19 сентября), и что регулятор, вероятнее всего, откажет "112.Украина" в продлении лицензии.

Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

Украина 112

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