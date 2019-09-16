Путин попросил Турцию разобраться с ограничениями в отношении ряда товаров из РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин просит турецких партнеров обратить большее внимание в переговорах с российскими коллегами на ограничительные меры Турции в отношении металлургической и химической промышленности РФ.

"Мы в прошлом (2018 - ИФ) году добились значительных результатов - в товарообороте 25 с лишним миллиардов долларов. Корректировка, к сожалению, есть в этом году", - сказал Путин на российско-турецких переговорах в расширенном формате в Анкаре.

Президент РФ добавил, что причина проблем с товарооборотом в 2019 году - определенных ограничительные меры со стороны Турции, коснувшиеся продукции российской металлургической и химической промышленности, в частности, удобрений.

Стенограмма с расширенного формата опубликована на сайте Кремля.

Перед заседанием в расширенном составе Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу "тет-а-тет".

Турецкая пошлина на российские удобрения

В апреле 2019 года в Кремле прошла встреча Путина и Эрдогана с бизнесменами. С российской стороны на ней выступили генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев, генеральный директор "Металлоинвеста" Андрей Варичев и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, писали "Ведомости".

По данным издания, на этой встрече Гурьев планировал обратиться к Эрдогану с просьбой инициировать отмену 6,5%-ной ввозной пошлины на российские удобрения. Россия является вторым крупнейшим в мире производителем минеральных удобрений (46,5 млн т в 2018 г.). При этом доля российских удобрений на рынке Турции не превышает 10%, рассказал топ-менеджер компании "Ведомостям". По мнению Гурьева, отмена пошлины позволила бы российским производителям увеличить поставки удобрений в Турцию в 2–3 раза и увеличить товарооборот между странами на 1 млрд долларов.