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В Техасе девочка стала жертвой поражающей мозг амёбы, искупавшись в реке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка госпитализирована в Техасе, после того как она искупалась в реке. Как сообщает ABC News, Лили Мэй Авант находится в критическом состоянии - мозг ребенка поражен амёбой "Неглерия Фоулера".

Редкая "амёба-мозгоед" живет в теплой пресной воде: в реках, озерах, ручьях. Одноклеточный организм через нос попадает в мозг и вызывает амёбный менингоэнцефалит.

Сообщается, что девочка искупалась в реке недалеко от дома и вскоре почувствовала головную боль. В последующие дни она начала вести себя странно, в полубессознательном состоянии ее отправили в больницу, где ее погрузили в медикаментозную кому.

Смертность при заражении "Неглерией Фоулера" составляет 97%.

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