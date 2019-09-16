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Москва готова предоставить ООН данные для расследования ударов в Сирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Созданная генеральным секретарем ООН комиссия по расследованию ударов на северо-западе Сирии пока не обращалась к России за имеющимися данными, которые Москва готова предоставить, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Считаем, что цель комиссии по расследованию, которая была сформирована генеральным секретарем, заключается непосредственно в том, чтобы выяснить, как работает ООН в Сирии, каковы недочеты и как их устранить", - сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН по поводу сообщений о предполагаемых ударах по медицинским учреждениям в северо-западной Сирии.

Небензя заявил, что Россия "со своей стороны не высказывает сомнений, а просто дает факты, подтверждающие, что, по крайней мере, частично эта информация не достоверна".

"Если нам зададут вопросы, то мы без сомнения передадим материалы комиссии для того, чтобы она их изучила и проанализировала", - подчеркнул российский постпред.

13 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш учредил комиссию, которая будет расследовать серии атак, произошедшие на северо-западе Сирии.

Западные СМИ писали, что речь идет о случаях, когда в Сирии авиаударам подвергались больницы, ранее передававшие данные о своем местоположении ООН. Эти данные предоставлялись, чтобы все вовлеченные в сирийский конфликт стороны знали, где находятся медучреждения и не наносили по ним удары. Однако в итоге СМИ сообщили о ряде случаев, когда больницы подвергались ударам в рамках операций против сирийских экстремистов.

Комиссию ООН возглавит представитель Нигерии Чикадибия Обиакор. В сообщении указывается, что новая структура начнет работу 30 сентября 2019 года.

Россия ООН Сирия Василий Небензя

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