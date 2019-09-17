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Администрация Трампа достигла первоначального соглашения о пошлинах с Японией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация достигла первоначального соглашения с Японией о таможенных пошлинах.

"Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели", - говорится в уведомлении президента Конгрессу США, опубликованном Белым домом.

"Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле", - приводится цитата Трампа.

В сообщении президент США также выразил надежду на продолжение сотрудничества его администрации с Конгрессом в дальнейших переговорах с Японией для "достижения всеобъемлющего торгового соглашения, которое приведет к более справедливой и взаимной торговле между Соединенными Штатами и Японией".

Дональд Трамп США Япония

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