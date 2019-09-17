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Во время выступления президента Афганистана взорвалась бомба

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В городе Чарикар в центральной афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента страны Ашрафа Гани, сообщает во вторник телеканал Tolo News.

Как передает телеканал, факт взрыва подтверждают его корреспонденты в Парване. В результате инцидента травмы и ранения более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

В августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

В качестве кандидатов на президентские выборе в стране зарегистрированы 18 человек, в том числе и действующий глава государства Гани.

Ашраф Гани Афганистан

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