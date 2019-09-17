Глава оператора развлекательных парков в США уволился после семи месяцев работы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава американского оператора тематических парков SeaWorld Entertainment Inc. Густаво Анторча подал в отставку спустя всего семь месяцев после назначения на этот пост, говорится в пресс-релизе компании.

Временно исполняющим обязанности гендиректора SeaWorld назначен Марк Свонсон, занимающий пост главного финансового директора. Элизабет Кастро, являющаяся главным бухгалтером, станет временно исполняющей обязанности финансового директора. Эти изменения вступают в силу немедленно, отмечается в пресс-релизе.

Точная причина ухода Анторчи не называется, но в пресс-релизе приводятся его слова о том, что "хотя, возможно, у нас есть различия в подходах, я продолжаю верить в стратегию, миссию, команду и перспективы SeaWorld".

Акции SeaWorld на дополнительных торгах в понедельник, 16 сентября, подешевели на 1,9%, основную сессию они завершили практически без изменений. С начала 2019 года капитализация компании выросла на 36,2%, до 2,37 млрд долларов.

SeaWorld владеет сетью из 12 тематических парков, включая пять аквапарков, в США.