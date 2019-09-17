Победившая рак женщина стала первой, кто переплыл Ла-Манш четыре раза подряд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американка Сара Томас, прошедшая курс лечения от рака груди, стала первым человеком, сумевшим пересечь Ла-Манш четыре раза без перерыва, сообщает во вторник телеканал BBC News.

Заплыв 37-летней Томас продлился более 54 часов. Путь должен был составить около 80 миль (128 километров), однако из-за сильного течения в итоге достиг по протяженности 130 миль (209 километров).

Свой рекорд женщина посвятила "всем выжившим" после того, как у них диагностировали рак.

Томас - опытная пловчиха. В 2012 и 2016 годах она пересекла Ла-Манш, а в 2017 году переплыла озеро Шамплейн на границе США и Канады, преодолев 104,6 миль (около 168 километров).