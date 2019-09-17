Экс-глава ЦРУ предрек новую гражданскую войну в Афганистане после ухода сил США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что после ухода американских войск террористическая группировка "Талибан" (запрещена в РФ) может развязать новую гражданскую войну в Афганистане.

"У меня серьезные сомнения насчет того, что "Талибан" будет делать, если мы покинем страну (Афганистан - ИФ), как она будет управляться и не скатится ли она в новую гражданскую войну", - сказал Петреус в эфире Hill.TV.

Он добавил, что примером подобной ситуации может быть падение просоветского режима в Афганистане после вывода советских войск из страны в 1989 году и последовавшая за этим борьба группировок оппозиции.

"Это был ужасный период для Афганистана. Кабул был практически полностью разрушен, и, я думаю, что вы могли бы увидеть (в случае ухода сил США - ИФ) возврат к подобной ситуации. Причем не только к войне между различными мятежниками и террористами, но и другими группировками, которые были, да и сейчас во многих отношениях находятся под контролем", - объяснил экс-глава ЦРУ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении мирных переговоров с "Талибаном" после очередного устроенного группировкой теракта, жертвами которого стали 12 человек, в том числе американский военнослужащий.

Трамп ставит целью к предвыборной компании 2020 года прекратить войну в Афганистане, которую США ведут уже 18 лет. Сейчас в стране находятся около 14 тыс. американских военнослужащих. С начала года в Афганистане погибли 17 солдат армии США.