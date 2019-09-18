Генконсул США во Владивостоке отметил сотрудничество с РФ в сохранении белого медведя

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный консул США на Дальнем Востоке Луис Кришок назвал эффективным сотрудничество РФ и США в сохранении на Дальнем Востоке России, на Чукотке и Аляске белого медведя, занесенного в Красную книгу, говорится в сообщении американского диппредставительства в фейсбуке.

"Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация давно и успешно сотрудничают в рамках американо-российского соглашения о белом медведе, которое способствует сохранению и поддержанию популяции белого медведя, в частности, на Чукотке и Аляске. Две страны сотрудничают по вопросам Арктики, в том числе, через Арктический Совет", - приводятся слова дипломата.

Кришок принял участие в научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", накануне открывшейся в окружном центре Чукотки - Анадыре.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в мире по оценкам специалистов насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей. Уже к 2050 году популяция этого вида может сократиться на 30%. Это связано с браконьерством, глобальным потеплением и загрязнением экосистемы Арктики. Медленное размножение и большая смертность молодняка также делают этого зверя уязвимым.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России.