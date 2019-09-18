Поиск

В США автомобиль протаранил двери башни Trump Plaza

Пострадали несколько человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщили CBS News в полиции.

По словам очевидцев, после того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота - 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.

США Нью-Рошелл Trump Plaza Trump Organization

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

СМИ сообщили о зашедшем в тупик подсчете голосов на выборах в Израиле

СМИ сообщили о зашедшем в тупик подсчете голосов на выборах в Израиле

Саудовская Аравия представит свидетельства причастности Ирана к атакам

Нетаньяху сообщил о скором старте переговоров по формированию правительства

Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где был убит Хашкаджи

Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации мемуаров

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');