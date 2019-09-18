Индия ввела запрет на электронные сигареты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индия объявила о запрете на электронные сигареты на фоне предположений об их потенциальном вреде, сообщает в среду сайт газеты The Guardian.

Запрет распространяется на производство, импорт, экспорт, продажу и складское хранение электронных сигарет, также запрещается реклама устройств.

Решение было озвучено в Индии на следующий день после того, как Нью-Йорк вторым из американских штатов запретил ароматизированные электронные сигареты на фоне волны сообщений о смерти пользователей вейпов от легочных заболеваний.

Ограничения на электронные сигареты постепенно вводятся и в других странах. В частности, они уже запрещены в Сингапуре.

По данным Всемирной организации здоровья, Индия занимает второе место по потреблению традиционных табачных изделий. Вейпы в Индии не пользуются особой популярностью.