Поиск

Индия ввела запрет на электронные сигареты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индия объявила о запрете на электронные сигареты на фоне предположений об их потенциальном вреде, сообщает в среду сайт газеты The Guardian.

Запрет распространяется на производство, импорт, экспорт, продажу и складское хранение электронных сигарет, также запрещается реклама устройств.

Решение было озвучено в Индии на следующий день после того, как Нью-Йорк вторым из американских штатов запретил ароматизированные электронные сигареты на фоне волны сообщений о смерти пользователей вейпов от легочных заболеваний.

Ограничения на электронные сигареты постепенно вводятся и в других странах. В частности, они уже запрещены в Сингапуре.

По данным Всемирной организации здоровья, Индия занимает второе место по потреблению традиционных табачных изделий. Вейпы в Индии не пользуются особой популярностью.

Индия

Новости

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать метромост

Болгария подписала контракт на строительство трубопровода для газа "Турецкого потока"

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

В Госдуме отказались признать провал на переговорах по Донбассу в Минске

Президент США поручил Минфину серьезно усилить санкции против Ирана

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена своим советником по нацбезопасности

Трамп решил назначить Роберта О’Брайена своим советником по нацбезопасности

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Дипломаты начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве

Американский корабль Starliner будет использовать российский двигатель

В США автомобиль протаранил двери башни Trump Plaza

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');