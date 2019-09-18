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Трамп собрался лишить Калифорнию права на свои стандарты автомобильных выхлопов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о том, что власти штата Калифорния будут лишены права устанавливать собственные нормативы для содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах.

"Администрация Трампа отзывает предоставленное федеральными властями право Калифорнии относительно выбросов, чтобы обеспечить производство намного более дешевых автомобилей для потребителей и сделать машины существенно безопаснее", - написал президент в твиттере.

По его словам, это приведет к росту производства благодаря преимуществу в цене и безопасности. "Старые, загрязняющие атмосферу автомобили будут заменены на новые, крайне экологичные машины. Разница между стандартом Калифорнии и новым федеральным стандартом будет очень невелика, но машины станут гораздо безопаснее и дешевле. Больше машин будет произведено в соответствии с новым единым стандартом, а это означает создание новых рабочих мест. Автопроизводителям следует воспользоваться этой возможностью, иначе вы обанкротитесь", - написал Трамп.

Право устанавливать собственные нормативы по максимально допустимому процентному содержанию парниковых газов в выхлопах автомобилей отдельным штатам предоставило Управление по защите окружающей среды США. Представители управления пока не ответили на письменную просьбу о комментарии, пишет Bloomberg.

Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа о внесении изменений в государственный план постепенного ужесточения требований к выбросам, ранее пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для автомобильной отрасли. Ожидается, что противостояние штата и федеральных властей переместится в суд и может затянуться на несколько лет.

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