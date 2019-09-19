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Разговор Трампа с иностранным лидером насторожил сотрудника американской разведки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Обещание, данное президентом США Дональдом Трампом во время общения с неким иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки доложить об этом своему руководству, сообщает Washington Post со ссылкой на источники из числа чиновников.

Не ясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал. Однако один из источников издания уточнил, что обещание было дано в ходе телефонного разговора.

Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон определил, что обращение сотрудника содержало достоверную информацию и заслуживает того, чтобы с ним в соответствии с процедурами были ознакомлены комитеты Конгресса по надзору, что и было сделано им без изложения подробностей.

В свою очередь, Национальная разведка США утверждала, что никакой необходимости уведомлять Конгресс не было, обращение осведомителя не касалось срочных проблем, решение которых было "в пределах ответственности и полномочий" офиса и.о. директора ведомства Джозефа Магуайра.

Вместе с тем, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф потребовал предоставить копию обращения, предупредив, что готов вызвать в суд старших сотрудников американской разведки. Он отметил, что Магуайр согласился дать показания в Конгрессе на следующей неделе.

Газета уточняет, что обращение осведомителя поступило в офис Аткинсона 12 августа.

Она пишет, что в ходе предшествовавших обращению пяти недель Трамп беседовал или встречался с пятью иностранными лидерами, в том числе с состоявшимся 31 июля разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В этот же период Трамп получил два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Дональд Трамп

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